Опубликована научная программа образовательного семинара в Волгограде «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

До старта III Общероссийской конференции «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству» остаётся 17 дней. Подготовка идёт полным ходом: предварительно зарегистрировалось уже более 900 участников, получено более 232 заявок на выступления... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание на то, что cроки проведения III Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: уральские чтения» перенесены. Верные даты: 23–25 марта 2017 года... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в конкурсе на звание «Лучшая медицинская организация акушерско-гинекологического профиля Уральского федерального округа — 2016» (по версии МАРС), который проходит в рамках подготовки к III Общероссийскому научно-практическому семинару «Репродуктивный потенциал России: уральские чтения»

(23–25 марта 2017 года, Екатеринбург). Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Хронический эндометрит и фертильность: новые ответы. Терапевтические возможности преодоления хронического воспаления в эндометрии и улучшения фертильности»... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Заменимы ли незаменимые жирные кислоты? Зачем необходимы полиненасыщенные жирные кислоты беременной, плоду и ребёнку»... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Москве «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Приглашаем на образовательный семинар «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины», 17 декабря, Москва Подробнее...

Уважаемые коллеги! Информируем вас о том, что к III Конференции «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству», которая пройдёт с 9 по 11 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге, будет приурочена публикация научных тезисов... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Чебоксарах «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Обзор нового номера журнала StatusPraesens «Агрессия, и не только акушерская»... Подробнее...

В столице Республики Татарстан подвели итоги конкурса «Лучшая медицинская организация акушерско-гинекологического профиля Приволжского федерального округа»... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Челябинске «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Издан приказ МЗ Челябинской области о проведении научно-образовательного Семинара «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины» в Челябинске... Подробнее...

Издан приказ МЗ Чувашской Республики о проведении научно-образовательного Семинара «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины» в Чебоксарах... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Представляем научную программу V Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: казанские чтения», 1–3 декабря 2016 года, Hotel Korston & Mall Kazan, г. Казань... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Для того, чтобы принять участие в Общероссийской школе «Замершая беременность: от проблем к решениям» в рамках «Казанских чтений» с правом получения сертификата, необходимо предварительно зарегистрироваться... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Представляем вашему вниманию фотоотчет IX Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 10–13 сентября 2016 года, г. Сочи... Подробнее...

Опубликована научная программа Школы «Бесплодный брак и ВРТ: амбулаторно-поликлиническая помощь», 15, 17, 22, 24 ноября Подробнее...

Уважаемые коллеги! Представляем вашему вниманию Промежуточный отчёт о ходе подготовки мероприятия («Казанские чтения», 1–3 декабря 2016 года) Подробнее...

Опубликовано информационное письмо Министерства здравоохранения Краснодарского края о проведении Образовательного семинара "Инновации в акушерстве и гинекологии с позиции доказательной медицины" Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Санкт-Петербурге «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Твери «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Представляем научную программу IV Междисциплинарного форума с международным участием «Шейка матки и вульвовагинальные болезни. Эстетическая гинекология», 27–29 октября 2016 года, отель «Рэдиссон Славянская», Москва... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что IV Междисциплинарный форум с международным участием «Шейка матки и вульвовагинальные болезни. Эстетическая гинекология» обеспечен кредитами системы непрерывного медицинского образования (НМО)! Подробнее...

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание на то, что сроки проведения III Конференции «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству» перенесены с 16–18 февраля на 9–11 февраля 2017 года... Подробнее...

Издан приказ ДЗ Брянской области о проведении научно-образовательного Семинара «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины» в Брянске... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Брянске «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в конкурсе на звание «Лучшая медицинская организация акушерско-гинекологического профиля Приволжского федерального округа — 2015» (по версии МАРС), который проходит в рамках подготовки к V Общероссийскому семинару «Репродуктивный потенциал России: казанские чтения» (1–3 декабря 2016 года, Казань)... Подробнее...

Опубликовано информационное письмо ДЗ Тюменской области о проведении научно-образовательного Семинара «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины» в Тюмени... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Тюмени «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины».. Подробнее...

Внимание-внимание! Дорогие друзья, обращаем ваше внимание, что сроки проведения III Общероссийской конференции с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству» в Санкт-Петербурге в феврале 2017 года изменились! В настоящее время даты уточняются. Следите за новостями!.. Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Урогенитальные расстройства: актуальные подходы к диагностике и лечению»... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Томске «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Редакция журнала StatusPraesens рада сообщить, что уникальная акция «Счастливый подписчик» продолжается!... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Симферополе «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Представляем Вашему вниманию ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ на годовую подписку на самый читаемый журнал среди акушеров-гинекологов — «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»!... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Перми «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Обзор нового номера журнала StatusPraesens «Секретные фарватеры репродуктивной медицины»... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Представляем научную программу IX Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 10–13 сентября 2016 года, Зимний театр, гранд-отель «Жемчужина», г. Сочи... Подробнее...

«Росздравнадзор приветствует участников Сочинских контраверсий»!... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Красноярске «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

ВНИМАНИЕ! В связи с ограниченным количеством Сертификатов на школу «Замершая беременность: от проблем к решениям», которая откроет свои двери 13 сентября 2016 г. в рамках «Сочинских контраверсий», регистрация на их получение приостановлена... Подробнее...

Уважаемые коллеги! В рамках IX Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» 12 сентября состоится Школа «Бесплодный брак в женской консультации». Желающим получить сертификат, подтверждающий участие, необходимо заранее зарегистрироваться... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Обращаем Ваше внимание на то, что сроки проведения V Семинара «Репродуктивный потенциал России: казанские чтения» перенесены с 17–19 ноября на 1–3 декабря 2016 года... Подробнее...

Уважаемые коллеги! С радостью сообщаем, что в рамках IX Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» состоится «Школа юридической самообороны врача»... Подробнее...

Уважаемые коллеги! IX Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» обеспечен кредитами системы Непрерывного медицинского образования (НМО)... Подробнее...

Дорогие коллеги! Для того, чтобы принять участие в Школе «Замершая беременность: от проблем к решениям» в рамках IX Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» (10–13 сентября 2016 года), необходима предварительная регистрация... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Время понятной консультации. Инструменты выбора гормональной контрацепции: консультирование, алгоритм, мобильное приложение»... Подробнее...

Опубликовано информационное письмо МЗ Красноярского края о проведении научно-образовательного Семинара «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины» в Красноярске... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на IV Междисциплинарный форум с международным участием «Шейка матки и вульвовагинальные болезни», 27–29 октября 2016 года, отель «Рэдиссон Славянская», Москва... Подробнее...

Опубликована предварительная научная программа III Общероссийской конференции «Контраверсии неонатальной медицины», 10–12 сентября 2016 года, гранд-отель «Жемчужина», г. Сочи... Подробнее...

Опубликована предварительная научная программа IX Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 10–13 сентября 2016 года, Зимний театр, Гранд-отель «Жемчужина», г. Сочи... Подробнее...

Уважаемые коллеги! опубликована предварительная научная программа VII Всероссийской общемедицинской выставки и научно-деловой программы «Главврач XXI века», 10–12 сентября 2016 года, Зимний театр, Гранд-отель «Жемчужина», г. Сочи... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Доброкачественные дисплазии молочных желёз: патогенетический вектор лечения»... Подробнее...

Уважаемые коллеги! С радостью сообщаем, что открыта предпродажа книги «Акушерская агрессия v. 2.0»... Подробнее...

Обзор нового номера журнала StatusPraesens «Акушерство. Уроки высшего пилотажа»... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Вы уже решили продлить себе лето и отправиться в сентябре в Сочи на IX Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии»? Предлагаем вам отдохнуть в кругу коллег и продолжить профессиональное общение в рамках специальных неформальных мероприятий «Сочинских контраверсий»!... Подробнее...

Издан приказ МЗ Алтайского края о проведении научно-образовательного Семинара «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины» в Барнауле... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Уфе «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Ростове-на-Дону «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Издан приказ МЗ Республики Башкортостан о проведении научно-образовательного Семинара «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины» в Уфе... Подробнее...

Опубликовано информационное письмо МЗ Ростовской области о проведении научно-образовательного Семинара «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины» в Ростове-на-Дону... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Представляем вашему вниманию фотоотчет I Национального Онкоконгресса и IV Форума «Медицина молочной железы»... Подробнее...

Уважаемые коллеги! С радостью сообщаем, что IX Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», включён в «План выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых под патронажем ТПП Российской Федерации в 2016 году»... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Открыт приём заявок на участие в конкурсном отборе V Национальной премии «Репродуктивное завтра России»!... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Нарушения менструального цикла в молодом возрасте: новые цели — проверенные средства»... Подробнее...

Вниманию неонатологов! III Общероссийская конференция «Контраверсии неонатальной медицины», 10–12 сентября 2016 года, Гранд-отель «Жемчужина», г. Сочи... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Нижнем Новгороде «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Опубликована научная программа Школы «Бесплодный брак и ВРТ: амбулаторно-поликлиническая помощь», 24, 26, 31 мая и 2 июня 2016 года, бизнес-отель «Бородино», г. Москва... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в акции «Подпиши коллегу на журнал StatusPraesens — получи подарок для себя и для него!»... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Информируем вас о том, что к IX Общероссийскому семинару «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» (10–13 сентября 2016 года) будет приурочена публикация научных тезисов... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Хронический тазовый болевой синдром. От нового в понимании этиопатогенеза к новому в диагностике и терапии»... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Для всех, кто не сможет присоединиться к нам в «Holiday Inn Moscow Sokolniki» (Москва), мы организуем прямое включение с места событий... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Опубликована научная программа I Национального конгресса «Онкология репродуктивных органов: от профилактики и раннего выявления к эффективному лечению», 19–21 мая 2016 года, Москва... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Опубликована научная программа IV Междисциплинарного форума «Медицина молочной железы», 19–21 мая 2016 года, Москва... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «ВПР выявлен. Что дальше? Подготовка к беременности женщин с врождённым пороком плода в анамнезе»... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Сообщаем Вам, что I Национальный конгресс «Онкология репродуктивных органов: от профилактики и раннего выявления к эффективному лечению» проходит в соответствии с Приказом №275 от 28 апреля 2016 года Минздрава России и обеспечен кредитами системы непрерывного медицинского образования (НМО)... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Мочевая инфекция у беременных: насколько эффективна фитотерапия? Фитоуросептические средства при гестационном пиелонефрите и других мочевых инфекциях у беременных»... Подробнее...

Предлагаем гостиничное размещение в рамках IХ Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 10–13 сентября 2016 года, Зимний театр, «Гранд-отель Жемчужина», г. Сочи... Подробнее...

Вышел новый номер журнала StatusPraesens «Работа над ошибками» Подробнее...

Представляем анонс предварительной научной программы IV Междисциплинарного форума «Медицина молочной железы» совместно с I Национальным конгрессом «Онкология репродуктивных органов: от профилактики и раннего выявления к эффективному лечению» Подробнее...

Вышел новый номер журнала StatusPraesens «XXI век: управлять управляемым» Подробнее...

Открыта регистрация на IV Междисциплинарный форум с международным участием «Шейка матки и вульвовагинальные болезни», 27–29 октября 2016 года, отель «Рэдиссон Славянская», Москва Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Кемерово «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины» Подробнее...

Издан приказ от Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о проведении XX международной научно-практической конференции «Беременность – окно в будущую жизнь» Подробнее...

Видеотрансляция торжественной церемонии открытия Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии. Московские чтения»! Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Управление менструальным циклом: новые возможности. Инновации в контрацепции — гибкий пролонгированный режим и цифровые технологии дозирования» Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Пензе «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины» Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Железодефицитные состояния в акушерско-гинекологической практике» Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Екатеринбурге «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины» Подробнее...

Издан приказ от Министерства здравоохранения Свердловской области о проведении образовательного семинара «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины», г. Екатеринбург Подробнее...

Представляем анонс предварительной научной программы Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии. Московские чтения», 14–16 апреля 2016 года, отель «Рэдиссон Славянская», Москва Подробнее...

Представляем фотоотчёт III Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: сибирские чтения», 10–12 марта 2016 года, Дворец культуры железнодорожников, Новосибирск Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Омске «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины» Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Смешанные вагинальные инфекции: новая идеология. Неспецифические вагинальные инфекции в практике акушера-гинеколога»... Подробнее...

Опубликована научная программа III Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: сибирские чтения» Подробнее...

Издан приказ от Министерства здравоохранения Новосибирской области о проведении III Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: сибирские чтения» Подробнее...

Владимир Путин высоко оценил работу компании «Гедеон Рихтер» в России! Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Белгороде «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины» Подробнее...

Дорогие коллеги! Для того, чтобы принять участие в Школе «Замершая беременность: от проблем к решениям» в рамках III Семинара «Репродуктивный потенциал России: сибирские чтения» (10–12 марта 2016 года), необходима предварительная регистрация... Подробнее...

Новый номер журнала StatusPraesens «Родзал: территория относительности», главный редактор проф. В.Е. Радзинский... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Иваново «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Новинка от StatusPraesens! Все о радиохирургии для практикующего врача!... Подробнее...

Представляем анонс предварительной научной программы III Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: сибирские чтения», 10–12 марта 2016 года, Дворец культуры железнодорожников, Новосибирск... Подробнее...

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ – БЕСТСЕЛЛЕРА! «Шейка матки, влагалище, вульва. Физиология, патология, кольпоскопия, эстетическая коррекция». СКОРО В ПРОДАЖЕ! Подробнее...

Открыта регистрация на IX Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 10–13 сентября 2016 года, Зимний театр, «Гранд-отель Жемчужина», г. Сочи Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Ижевске «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «СПКЯ: от пересмотра представлений к новым терапевтическим стратегиям. Современные научные данные и клинические рекомендации МЗ РФ 2015 года»... Подробнее...

Представляем анонс предварительной научной программы II Общероссийской конференции с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству», 18–20 февраля 2016 года, отель «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург... Подробнее...

Дорогие коллеги! Для того, чтобы принять участие в Школе «Замершая беременность: от проблем к решениям» в рамках II Конференции «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству» (18–20 февраля 2016 года), необходима предварительная регистрация... Подробнее...

Опубликованы требования к тезисам, приуроченным к I Национальному конгрессу «Онкология репродуктивных органов», который состоится одновременно с IV Междисциплинарным форумом «Медицина молочной железы» 19–21 мая 2016 года в Москве Подробнее...

Опубликованы фото с Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 5–8 сентября 2015 года, Зимний театр, «Гранд-отель Жемчужина», г. Сочи Подробнее...

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Дорогие друзья! В пятницу, 25 декабря, состоялся предновогодний розыгрыш акции «Счастливый подписчик–2015»! Подробнее...

Уважаемые коллеги и друзья! Успешно завершён еще один год цикла образовательных семинаров «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины» Подробнее...

Фотоотчёт с IV Конференции «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии», 19–21 ноября 2015 года, отель «Рэдиссон Славянская», Москва Подробнее...

Видеоверсия кодекса врача, назначающего антибиотик. V.2.0 Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Генитоуринарный менопаузальный синдром. Новые возможности патогенетически оправданной местной терапии» Подробнее...

Уважаемые коллеги! Редакция журнала StatusPraesens напоминает, что до конца акции «Счастливый подписчик — 2015» осталось всего 4 дня! Подробнее...

Вышел новый номер журнала StatusPraesens «Микромиру МИР! Новая "миграционная политика" врача»... Подробнее...

Внимание, конкурс! Новый год уже на носу, и мы решили добавить вам праздничного настроения, а заодно разыграть три годовые подписки на ваш любимый журнал StatusPraesens! Подробнее...

Журнал StatusPraesens занял первое место по читаемости среди акушеров-гинекологов России! Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Москве «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Обновлён кодекс врача, назначающего антибиотик. Версия 2.0 Подробнее... Подробнее...

Открыта регистрация на III Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: сибирские чтения», 10–12 марта 2016 года, Новосибирск... Подробнее...

Опубликована научная программа «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Женская мочевая инконтиненция. Нехирургическое лечение» Подробнее...

Дорогие коллеги! Для того, чтобы принять участие в Школе «Замершая беременность: от проблем к решениям» в рамках IV Конференции «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии», необходима предварительная регистрация... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Железный щит репродуктивного здоровья. Терапевтические стратегии при железодефицитной анемии» Подробнее...

StatusPraesens ищет умного, талантливого, амбициозного редактора. Можно без опыта. Подробнее...

Опубликована предварительная научная программа IV Конференции «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии», 19–21 ноября 2015 года, отель «Рэдиссон Славянская», Москва... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Калининграде «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Открыта регистрация на III Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: сибирские чтения», 10–12 марта 2016 года, Новосибирск Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Ульяновске «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Краснодаре «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Опубликована научная программа школы «Бесплодный брак и ВРТ: амбулаторно-поликлиническая помощь», 20, 22, 27, 29 октября 2015 года, гостиница «Холидей Инн Москва Сокольники», г. Москва... Подробнее...

Пост-релиз и материалы научной программы V Конгресса с международным участием «Ранние сроки беременности: от прегравидарной подготовки к здоровой гестации. Проблемы ВРТ», (Москва, 21–23 мая 2015 года)... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Архангельске «Невынашивание беременности: доказательная база дидрогестерона»... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Обращаем Ваше внимание на то, что кафедра акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета повышения квалификации медицинских работников (ФПК МР) РУДН (зав. кафедрой проф. В.Е. Радзинский) совместно с клиникой вспомогательных репродуктивных технологий «Дети из пробирки» (главный врач проф. Э.В. Вартанян, проф. той же кафедры) объявляет о начале работы Научно-практической школы «Бесплодный брак и ВРТ: амбулаторно-поликлиническая помощь»... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Кирове «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Обращаем Ваше внимание на то, что ко II Общероссийской конференции «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству» (18–20 февраля 2016 года в Санкт-Петербурге) будет приурочена публикация научных тезисов... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Редакция журнала StatusPraesens сообщает, что уникальная акция «Счастливый подписчик — 2015» продолжается!.. Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Воронеже «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Опубликованы методические рекомендации МАРС «Неразвивающаяся беременность»... Подробнее...

Открыта регистрация на II Общероссийскую конференцию с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству», 18–20 февраля 2016 года, отель «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург... Подробнее...

7 сентября на сочинских Контраверсиях с огромным успехом прошла презентация книги–сенсации «Near miss. На грани материнских потерь»... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Перми «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Новый номер журнала StatusPraesens «Эколого-репродуктивный диссонанс: поезд ушёл?», главный редактор проф. В.Е. Радзинский Подробнее...

Опубликована окончательная научная программа VIII Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 5–8 сентября 2015 года, Зимний театр, «Гранд-отель Жемчужина», г. Сочи... Подробнее...

Информационное письмо Министерства здравоохранения Краснодарского края о проведении VIII Семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 5–8 сентября 2015 года, г. Сочи... Подробнее...

Новый выставочный бренд, новые возможности научной и деловой коммуникации! Всех ждём на легендарной выставочной экспозиции в Сочи, в этом году она триумфального масштаба и феноменального насыщения!.. Подробнее...

Дорогие коллеги! Для того, чтобы принять участие в Школе «Замершая беременность: от проблем к решениям» в рамках VIII Семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», необходима предварительная регистрация... Подробнее...

Участников, делегатов и гостей Семинара StatusPraesens приглашает на Бал-маскарад «Бархатные сезоны» в рамках VIII Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 5–8 сентября 2015 года, г. Сочи... Подробнее...

Пост-релиз и материалы научной программы I Общероссийской конференции с международным участием (Санкт-Петербург, 9–11 декабря 2014 года) Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Овариальный резерв и фертильность: сложности XXI века» под ред. В.Е. Радзинского Подробнее...

Предварительная научная программа VIII Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 5–8 сентября 2015 года, Зимний театр, «Гранд-отель Жемчужина», г. Сочи Подробнее...

Вышел новый номер журнала StatusPraesens «Натурализация акушерства XXI века – мода или необходимость?» Подробнее...

В рамках Информационно-образовательного проекта №1 подготовлен выпуск №54. Участники Проекта, а их на сегодняшний день почти 20 000, получают возможность постоянно повышать свою информированность в акушерстве и гинекологии, необходимую в практической деятельности... Подробнее...

Опубликовано информационное письмо «Сократительную активность матки можно регулировать. Вопросы акушерского мироздания»... Подробнее...

В самом разгаре подготовка предстоящего сочинского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» (5–8 сентября). Мы (SP) посетили Зимний театр и, заодно, навестили пальму, которую посадили в день открытия семинара в 2012 году (8 сентября 2012 г.) Подробнее...

Издан приказ от Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности о проведении научно-образовательного семинара «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины», 4 июля, Барнаул Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Барнауле «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины» Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Не игнорировать мастопатию — не допускать рака» под ред. В.Е. Радзинского, Н.И. Рожковой Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Профилактика невынашивания и преждевременных родов в современном мире» Подробнее...

Кулинарная книга прогрессивного акушера-гинеколога Лимитированное издание ко Дню медработника! Подробнее...

Научная программа Приволжской научно-практической конференции «Доказательная медицина в акушерстве и гинекологии» 8,9 июня 2015 года, отель «Казанская Ривьера», Казань Подробнее...

Опубликован приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан о проведении Приволжской научно-практической конференции «Доказательная медицина в акушерстве и гинекологии» 8,9 июня 2015 года, отель «Казанская Ривьера», Казань... Подробнее...

Предлагаем гостиничное размещение в рамках VIII Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 5–8 сентября 2015 года, Зимний театр, «Гранд-отель Жемчужина», г. Сочи. Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Санкт-Петербурге «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Распоряжение МЗ ИО о проведении семинара «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины» 30 мая в Иркутске... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Иркутске «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Окончательная научная программа V Конгресса с международным участием «Ранние сроки беременности: от прегравидарной подготовки к здоровой гестации. Проблемы ВРТ», 21–23 мая 2015 года, Москва, РУДН... Подробнее...

Обзор нового номера журнала StatusPraesens «Женская консультация. Успеть за 20 минут»... Подробнее...

Информписьмо Департамента здравоохранения города Москвы о проведении V Конгресса с международным участием «Ранние сроки беременности: от прегравидарной подготовки к здоровой гестации. Проблемы ВРТ», 21–23 мая 2015 года, Москва, РУДН... Подробнее...

Видеообзор I Общероссийской конференции с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству», 9–11 декабря 2014 года, отель Corinthia, Санкт-Петербург Подробнее...

Смотрите фото с I Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: донские сезоны» 27, 28 марта 2015 года, Конгресс-отель Don-Plaza, Ростов-на-Дону Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Фитотерапия в акушерстве и гинекологии. Новый век — новая идеология. Концепция фитониринга как этап развития фитотерапии»... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Пероральные пробиотики: клиническая эффективность доказана. Пероральные пробиотики в коррекции вагинальных дисбиозов»... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Челябинске «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Предварительная научная программа V Конгресса с международным участием «Ранние сроки беременности: от прегравидарной подготовки к здоровой гестации. Проблемы ВРТ», 21–23 мая 2015 года, Москва, РУДН... Подробнее...

Научная программа Общероссийской школы "Преодоление бесплодия и невынашивания. Что можно делать и чего нельзя?" 25, 26 апреля 2015 года, Екатеринбург Подробнее...

Опубликована научная программа Общероссийской школы «Замершая беременность: от проблем к решениям», которая состоится 24 апреля в рамках II Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: уральские чтения», 23–25 апреля 2015 года, Центр международной торговли, Екатеринбург Подробнее...

Опубликован приказ Министерства здравоохранения Свердловской области о проведении II Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: уральские чтения», 23–25 апреля 2015 года, Центр международной торговли, Екатеринбург Подробнее...

Информписьмо от Министерства здравоохранения Свердловской области о проведении II Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: уральские чтения», 23–25 апреля 2015 года, Центр международной торговли, Екатеринбург Подробнее...

Окончательная научная программа I Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: уральские чтения», 23–25 апреля 2015 года, Центр международной торговли, Екатеринбург Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Красноярске Опубликована научная программа образовательного семинара в Красноярске «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Требования к тезисам на VIII Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 5–8 сентября 2015 года, Зимний театр, «Гранд-отель Жемчужина», г. Сочи Подробнее...

Пост-релиз и материалы научной программы VII Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» (Сочи, 6–9 сентября 2014 года). Выпуск 1. Подробнее...

Информационный бюллетень «Фитотерапия в акушерстве и гинекологии. Новый век — новая идеология. Концепция фитониринга как следующий этап развития фитотерапии.» Подробнее...

Уважаемые коллеги! С радостью сообщаем, что VIII Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», включён в «План выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых под патронажем ТПП Российской Федерации в 2015 году». Подробнее...

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в вечерней программе от StatusPraesens в рамках II Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: уральские чтения», 23–25 апреля 2015 года, Екатеринбург... Подробнее...

Предварительная научная программа II Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: уральские чтения», 23–25 апреля 2015 года, Центр международной торговли, Екатеринбург Подробнее...

Опубликован приказ Министерства Здравоохранения Чувашской Республики о проведении образовательного семинара для акушеров-гинекологов «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Чебоксарах «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

В рамках Информационно-образовательного проекта №1 подготовлен выпуск №50. Участники Проекта, а их на сегодняшний день почти 20 000, получают возможность постоянно повышать свою информированность в акушерстве и гинекологии, необходимую в практической деятельности.. Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Кемерово «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Идёт регистрация на II Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: уральские чтения», 23–25 апреля 2015 года, Центр международной торговли, Екатеринбург... Подробнее...

Опубликована научная программа Общероссийской школы «Замершая беременность: от проблем к решениям», которая состоится 27 марта в рамках I Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: донские сезоны» 27, 28 марта 2015 года, Конгресс-отель Don-Plaza, Ростов-на-Дону... Подробнее...

Опубликована окончательная научная программа I Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: донские сезоны» 27, 28 марта 2015 года, Конгресс-отель Don-Plaza, Ростов-на-Дону... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Беременная XXI века: трудно как никогда. Почему необходимо заботиться об оптимальном фолатном статусе беременной?»... Подробнее...

Смотрите фото с III Междисциплинарного форума с международным участием «Шейка матки и вульвовагинальные болезни», 25–27 февраля 2015 года, Дворец культуры железнодорожников, Новосибирск Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Оренбурге «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Издано информписьмо от Министерства здравоохранения Ростовской области о проведении I Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: донские сезоны» Подробнее...

Распоряжение о проведении семинара "Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины" 21 марта в Оренбурге Подробнее...

В рамках Информационно-образовательного проекта №1 подготовлен выпуск №49. Участники Проекта, а их на сегодняшний день почти 20 000, получают возможность постоянно повышать свою информированность в акушерстве и гинекологии, необходимую в практической деятельности... Подробнее...

Предлагаем гостиничное размещение II Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: уральские чтения», 23–25 апреля 2015 года, Центр международной торговли, Екатеринбург... Подробнее...

Открыта регистрация на I Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: донские сезоны» 27, 28 марта 2015 года, Конгресс-отель Don-Plaza, Ростов-на-Дону... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Первичная профилактика врождённых пороков развития» под ред. проф. В.Е. Радзинского... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Тюмени «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Опубликован пост-релиз III Междисциплинарного форума «Медицина молочной железы», 23–24 мая 2014 года, «Холидей Инн Сокольники», Москва... Подробнее...

Обзор нового номера журнала StatusPraesens «Преждевременные роды». Подробнее...

Вышел приказ Министерства Здравоохранения Новосибирской области о проведении III Междисциплинарного форума с международным участием «Шейка матки и вульвовагинальные болезни», 25–27 февраля 2015 года, Дворец культуры железнодорожников, Новосибирск Подробнее...

Опубликована окончательная научная программа III Междисциплинарного форума с международным участием «Шейка матки и вульвовагинальные болезни», 25–27 февраля 2015 года, Дворец культуры железнодорожников, Новосибирск Подробнее...

Открыта регистрация на IV Конференцию «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии», 19–21 ноября 2015 года, отель «Рэдиссон Славянская», Москва Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Саратове «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Эколого-репродуктивный диссонанс XXI века: предупредить негативные последствия» под ред. проф. В.Е. Радзинского... Подробнее...

Опубликован отчёт по итогам проведения образовательного семинара в Ярославле... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Белгороде «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины» Подробнее...

Опубликована предварительная научная программа III Междисциплинарного форума с международным участием «Шейка матки и вульвовагинальные болезни», 25–27 февраля 2015 года, Дворец культуры железнодорожников, Новосибирск... Подробнее...

Дорогие коллеги! Сообщаем вам, что опубликован дайджест журнала StatusPraesens... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Старший репродуктивный возраст: контрацепция и не только. Рациональная контрацепция женщин старшего возраста: контрацептивные и неконтрацептивные аспекты»... Подробнее...

В рамках Информационно-образовательного проекта №1 подготовлен выпуск №47. Участники Проекта, а их на сегодняшний день почти 20 000, получают возможность постоянно повышать свою информированность в акушерстве и гинекологии, необходимую в практической деятельности... Подробнее...

Смотрите видео розыгрыша бессрочной подписки на журнал StatusPraesens + поездка на семинар "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии" (Сочи, 5–8 сентября 2015 г.). Подробнее...

Предлагаем гостиничное размещение на I Общероссийском научно-практическом семинаре «Репродуктивный потенциал России: донские сезоны», 27–28 марта 2015 года, отель Don-Plaza, Ростов-на-Дону.. Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Ярославле «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Предлагаем гостиничное размещение на III Междисциплинарном форуме с международным участием «Шейка матки и вульвовагинальные болезни», 25–27 февраля 2015 года, Дворец культуры железнодорожников, Новосибирск... Подробнее...

Дорогие коллеги! Спешим сообщить вам об итогах проведения акции "Счастливый подписчик"... Подробнее...

Открыта регистрация на II Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: уральские чтения», 23–25 апреля 2015 года, Центр международной торговли, Екатеринбург... Подробнее...

Открыта регистрация на I Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: донские сезоны», 27–28 марта 2015 года, отель Don-Plaza, Ростов-на-Дону... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Спешим сообщить Вам, что 24-го декабря в офисе компании StatusPraesens состоится подведение итогов акции «Счастливый подписчик»... Подробнее...

Опубликована резолюция I Общероссийской конференции с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству», 9–11 декабря 2014 года, отель Corinthia, Санкт-Петербург... Подробнее...

Опубликованы протоколы I Общероссийской конференции с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству», 9–11 декабря 2014 года, отель Corinthia, Санкт-Петербург... Подробнее...

Обзор нового номера журнала StatusPraesens «Эволюционная гинекология — портал в будущее»... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Управление менструальным циклом как залог комплаентности»... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Сохраняет ли гормональная контрацепция здоровье женщин? Протективные свойства гормональной контрацепции. Информационный бюллетень»... Подробнее...

Опубликована окончательная научная программа I Общероссийской конференции с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству», 9–11 декабря 2014 года, отель Corinthia, Санкт-Петербург... Подробнее...

Информписьмо от Министерства здравоохранения Ростовской области о проведении семинара "Инновации в акушерстве и гинекологии" в Ростове-на-Дону 29 ноября 2014 года, просп. Михаила Нагибина, д. 30, гостиница «Вертолотель» Подробнее...

Предварительная научная программа для неонатологов и педиатров I I Общероссийской конференции с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству», 9–11 декабря 2014 года, отель Corinthia, Санкт-Петербург Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Ростове-на-Дону «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Опубликована предварительная научная программа для акушеров-гинекологов I Общероссийской конференции с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству», 9–11 декабря 2014 года, отель Corinthia, Санкт-Петербург... Подробнее...

Приглашаем принять участие в гала-ужине который состоится 9 декабря в рамках I Общероссийской конференции с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству», Санкт-Петербург Подробнее...

Опубликован отчёт по итогам проведения образовательного семинара в Томске Подробнее...

Опубликован отчёт по итогам проведения образовательного семинара в Омске Подробнее...

Опубликован отчёт по итогам проведения образовательного семинара в Екатеринбурге Подробнее...

Опубликован фотоотчёт с V Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: Казанcкие чтения», 23–25 октября 2014 г. Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Оренбурге «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Предупреждение репродуктивных потерь: стратегия и тактика» Подробнее...

Открыта регистрация на III Междисциплинарный форум с международным участием «Шейка матки и вульвовагинальные болезни», 25–27 февраля 2015 года, Дворец культуры железнодорожников, Новосибирск... Подробнее...

У нас изменились реквизиты! Родной ВТБ24 теперь не "Закрытое", а "Публичное" Акционерное Общество. То есть, не ВТБ24 (ЗАО), а ВТБ24 (ПАО). Успокойте кассира при оплате квитанций. Скажите ему, что всё в этом мире меняется... даже незыблимое. Подробнее...

Открыта регистрация делегатов на I Общероссийскую конференцию с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству», 9–11 декабря 2014 года, отель Corinthia, Санкт-Петербург... Подробнее...

Опубликована окончательная научная программа IV Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: Казанcкие чтения», 23–25 октября 2014 г., отель Korston & Mall Kazan, Казань... Подробнее...

Приглашаем слушателей "Казанских чтений" принять участие в незабываемом вечере в Кабаре... Подробнее...

Сформирована предварительная научная программа IV Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: Казанcкие чтения», 23–25 октября 2014 г., отель Korston & Mall Kazan, Казань... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Миома матки: курс на органосохранение»... Подробнее...

Церемония вручения премии "Репродуктивное Завтра России" в рамках VII Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 6–9 сентября 2014 года, Зимний театр, «Гранд-отель Жемчужина», г. Сочи Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Томске "Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины"... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Омске Опубликована научная программа образовательного семинара в Омске "Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины"... Подробнее...

Опубликован отчёт по итогам проведения образовательного семинара во Владивостоке... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Не упустите возможность поучаствовать в уникальной акции от редакции журнала StatusPraesens "Счастливый подписчик"... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Екатеринбурге "Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины"... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Спешим сообщить об успешном проведении VII Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 6–9 сентября 2014 года, г. Сочи... Подробнее...

Опубликована окончательная научная программа VII Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 6–9 сентября 2014 года, г. Сочи... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара во Владивостоке " Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины"... Подробнее...

В рамках Информационно-образовательного проекта №1 подготовлен выпуск №40. Участники Проекта, а их на сегодняшний день почти 20 000, получают возможность постоянно повышать свою информированность в акушерстве и гинекологии, необходимую в практической деятельности... Подробнее...

Научная программа VII Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 6–9 сентября 2014 года, г. Сочи... Подробнее...

«Бесплодный брак и ВРТ» в рамках Семинара «Репродуктивный потенциал России» (Сочи, 7 - 8 сентября)... Подробнее...

Менопаузальные расстройства: вариативность терапевтических подходов «Менопаузальные расстройства: вариативность терапевтических подходов» под ред. проф. В.Е. Радзинского... Подробнее...

В рамках Информационно-образовательного проекта №1 подготовлен выпуск №37. Участники Проекта, а их на сегодняшний день почти 20 000, получают возможность постоянно повышать свою информированность в акушерстве и гинекологии, необходимую в практической деятельности... Подробнее...

Эндометриоз: новый консенсус — новые решения. Глобальный консенсус по ведению больных эндометриозом как первый шаг к созданию отраслевых стандартов «Эндометриоз: новый консенсус — новые решения. Глобальный консенсус по ведению больных эндометриозом как первый шаг к созданию отраслевых стандартов» под ред. проф. В.Е. Радзинского... Подробнее...

Научно - практический семинар «Неонатальная медицина: проблемы и перспективы» в рамках VII Семинара «Репродуктивный потенциал России» (Сочи, 7 сентября)... Подробнее...

I общероссийский научно - практический семинар «АНЕСТЕЗИЯ И РЕАНИМАЦИЯ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ» в рамках VII Семинара «Репродуктивный потенциал России» (Сочи, 7 - 8 сентября)... Подробнее...

Обзор нового номера журнала StatusPraesens «Трудный путь к здоровому материнству»... Подробнее...

Пригласительный билет наVII Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 6–9 сентября 2014 года, Зимний театр, «Гранд-отель Жемчужина», г. Сочи... Подробнее...

Открыта регистрация делегатов на I Общероссийскую конференцию с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству», 9–11 декабря 2014 года, отель Corinthia, Санкт-Петербург... Подробнее...

(18+) В течение двух дней работы III Междисциплинарного форума «Медицина молочной железы» (23–24 мая 2014 года, «Холидей Инн Сокольники», Москва) транслировался дидактический фильм «Пальпация молочных желёз как мануальный метод пропедевтики», вызывая живой интерес аудитории. Многие спрашивали, где ещё его можно увидеть. Отвечаем – здесь и сейчас! Подробнее...

Предлагаем гостиничное размещение на 23–25 октября 2014 г. в рамках IV Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: Казанcкие чтения», отель Korston & Mall Kazan, Казань Подробнее...

Видеоприложение к статье журнала StatusPraesens «Качество здоровой жизни: новый клинический ориентир», главный редактор проф. В.Е. Радзинский. Иллюстрация к статье к.м.н. Р.В. Волкова (Новосибирск) "Золотые дети" (стр. 109). Случай сохранения многоплодной беременности после разрыва матки. Реальный (вернее, нереальный) случай из практики специалистов областной клинической больницы. Подробнее...

Видеоанонс семинара в Сочи "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии", 6-9 сентября 2014 г. Подробнее...

Сочинское мероприятие получило официальную поддержку ТПП РФ Подробнее...

В рамках Информационно-образовательного проекта №1 подготовлен выпуск №38. Участники Проекта, а их на сегодняшний день почти 20 000, получают возможность постоянно повышать свою информированность в акушерстве и гинекологии, необходимую в практической деятельности... Подробнее...

Девочка-подросток как пациент. Эндокринная гинекология физиологического пубертата: оптимальный минимум коррекции «Девочка-подросток как пациент. Эндокринная гинекология физиологического пубертата: оптимальный минимум коррекции» Подробнее...

Опубликован пост-релиз III конференции с международным участием «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии», Москва, ноябрь 2014 года Подробнее...

Опубликован отчёт по итогам проведения образовательного семинара в Саратове... Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень «Эра натуральных эстрогенов: начало. Новое в современной контрацепции» под ред. проф. В.Е.Радзинского Подробнее...

Опубликован отчёт по итогам проведения образовательного семинара в Уфе... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Саратове " "Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины"... Подробнее...

Опубликован отчёт по итогам проведения образовательного семинара в Туле... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Уфе Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины"... Подробнее...

Опубликован приказ Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан о проведении образовательного семинара для акушеров-гинекологов «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины».. Подробнее...

Опубликован приказ Министерства Здравоохранения Саратовской Области о проведении образовательного семинара для акушеров-гинекологов «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Туле "Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины"... Подробнее...

Опубликован отчёт по итогам проведения образовательного семинара в Орле... Подробнее...

Опубликован приказ МЗ ТО о проведении образовательного семинара для акушеров-гинекологов Тульской области «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины»... Подробнее...

Опубликован фотоотчёт с III Междисциплинарного форума «Медицина молочной железы», 23–24 мая 2014 года, «Холидей Инн Сокольники», Москва... Подробнее...

Опубликован отчёт по итогам проведения образовательного семинара в Перми... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Орле " "Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины" Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Иркутске "Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины" Подробнее...

Уже идет!! Трансляция (online) первых, самых интересных докладов и сообщений Форума "Медицина молочной железы"! Спешите участвовать в открытии Форума!! Все, кому молочная железа, - предмет профессии!! Подробнее...

Опубликована окончательная научная программа III Междисциплинарного форума «Медицина молочной железы», 23–24 мая 2014 года, «Холидей Инн Сокольники», Москва Подробнее...

Обзор нового номера журнала StatusPraesens «Качество здоровой жизни: новый клинический ориентир» Подробнее...

Опубликован отчёт по итогам проведения образовательного семинара в Курске... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Перми "Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины" Подробнее...

Сформирована предварительная научная программа III Междисциплинарного форума «Медицина молочной железы», 23–24 мая 2014 года, «Холидей Инн Сокольники», Москва... Подробнее...

Пролонгированная контрацепция. Удобство как залог надёжности "Пролонгированная контрацепция. Удобство как залог надёжности" Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Курске Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины" Подробнее...

В рамках Информационно-образовательного проекта №1 подготовлен выпуск №35. Участники Проекта, а их на сегодняшний день почти 20 000, получают возможность постоянно повышать свою информированность в акушерстве и гинекологии, необходимую в практической деятельности... Подробнее...

Опубликована клиническая лекция "Синдром гиперандрогенизма в практике гинеколога".. Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Ставрополе "Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины"... Подробнее...

Опубликован фотоотчёт с II Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: сибирские чтения», 3–5 апреля 2014 года, Дворец культуры железнодорожников, Новосибирск Подробнее...

Опубликован пост-релиз Общероссийского научно-практического семинара "Репродуктивный потенциал России:версии и контраверсии", Сочи, 7-10 сентября 2013 года... Подробнее...

Предлагаем гостиничное размещение на 6-9 сентября 2014 года в Сочи в рамках VII Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» Подробнее...

Опубликован отчёт по итогам проведения образовательного семинара в Санкт-Петербурге... Подробнее...

Опубликован дневник II Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: сибирские чтения», 3–5 апреля 2014 года, Дворец культуры железнодорожников, Новосибирск Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Краснодаре "Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины"... Подробнее...

Обзор нового номера журнала StatusPraesens «Репродуктивная инфектология: эскалация напряжённости» Подробнее...

Опубликован отчёт по итогам проведения образовательного семинара в Иваново.. Подробнее...

Открыта регистрация делегатов на VII Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 6–9 сентября 2014 г., Зимний театр, гостиница «Жемчужина», г. Сочи Подробнее...

Открыта регистрация делегатов на III Междисциплинарный форум «Медицина молочной железы», 23–24 мая 2014 года, «Холидей Инн Сокольники», Москва Подробнее...

Опубликовано видео «Молочные железы и гинекологические заболевания» (семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», Сочи-2013) Подробнее...

Опубликован пост-релиз IV конгресса с международным участием "Ранние сроки беременности: проблемы, пути решения, перспективы" Подробнее...

Итоги проведения семинара в Самаре " Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины" Подробнее...

Открыта регистрация делегатов на II Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: Сибирские чтения», 3–5 апреля 2014 года, Дворец культуры железнодорожников, Новосибирск Подробнее...

Опубликовано информационное письмо "Рецидивы баквагиноза и лактофлора: от актуальной неоднозначности к практическим решениям" Подробнее...

Предлагаем гостиничное размещение на 27 февраля – 1 марта 2014 года в Москве на II Междисциплинарный форум с международным участием «Шейка матки и вульвовагинальные болезни» Подробнее...

Открыта регистрация делегатов на II Междисциплинарный научно-практический форум с международным участием «Шейка матки и вульвовагинальные болезни», 27 февраля - 1 марта 2014 года, отель "Рэдиссон Славянская", Москва... Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Самаре " Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины" Подробнее...

Исправлены ошибки записи трансляции разбора первого в России случая материнской смертности от сепсиса, вызванного супербактерией (доклады: проф. Рымашевский А.Н., канд. биол. наук Гущин А.Е.) Подробнее...

Коллектив Медиабюро StatusPraesens приглашает активных, инициативных, креативных и пишущих сотрудников Подробнее...

Опубликован видеоотчёт с семинара «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины» в Набережных Челнах Подробнее...

Готовится к выпуску новый номер журнала StatusPraesens «Микробином человека в XXI веке» Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Волгограде Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины" Подробнее...

Опубликована запись трансляции разбора первого в России случая материнской смертности от сепсиса, вызванного супербактерией (не чувствительной ни к одному из известных антибиотиков) Подробнее...

Вниманию подписчиков журнала StatusPraesens! Осталось 15 дней до завершения акции "Прогрессивному врачу - прогрессивное чтение". Спешите оформить годовую подписку на 2014 год. Подпишитесь и получите бесплатно методические пособия... Подробнее...

Уважаемые коллеги! Ждем вас на образовательном семинаре в Набережных Челнах " "Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины" Подробнее...

7 ноября с 8.30 будет проходить онлайн-трансляция разбора первого в России случая материнской смертности от сепсиса, вызванного супербактерией (не чувствительной ни к одному из известных антибиотиков) Подробнее...

Сформирована окончательная научная программа III Конференции «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии», 7–9 ноября 2013 года, отель "Рэдиссон Славянская", Москва Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Набережных Челнах " Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины" Подробнее...

Уважаемые подписчики журнала StatusPraesens! Теперь повторная отправка журнала будет на платной основе... Подробнее...

Открыта регистрация делегатов на II Междисциплинарный научно-практический форум с международным участием «Шейка матки и вульвовагинальные болезни», 27 февраля - 1 марта 2014 года, отель "Рэдиссон Славянская", Москва... Подробнее...

Вниманию жителей Украины и стран ближнего Зарубежья Годовая подписка на журнал StatusPraesens на 2014 год.. Подробнее...

В рамках Информационно-образовательного проекта №1 подготовлен выпуск №30. Участники Проекта, а их на сегодняшний день почти 20 000, получают возможность постоянно повышать свою информированность в акушерстве и гинекологии, необходимую в практической деятельности. Подробнее...

Сформирована предварительная научная программа III Конференции «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии», 7–9 ноября 2013 года, отель "Рэдиссон Славянская", Москва Подробнее...

Опубликован информационный бюллетень "Ренессанс внутриматочной контрацепции" Подробнее...

Хотите стать участником Информационно-образовательного проекта №1? Это очень просто. Бесплатно подпишитесь на самую оперативную доставку актуальной и важной отраслевой информации для самых передовых представителей профессии... Подробнее...

Опубликованы требования к авторским материалам для публикации в журнале StatusPraesens Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Воронеже " Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины" Подробнее...

Уважаемые подписчики! Теперь на журнал StatusPraesens можно подписаться на почте в каталоге Агенства "Роспечать" Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Томске "Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины" Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Ростове-на-Дону "Инновации в акушерстве и гинекологии с п "Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины" Подробнее...

Опубликована серия протоколов Областного перинатального центра Свердловской области Подробнее...

Издан приказ № 382-п о проведении Общероссийского научно-образовательного семинара "Репродуктивный потенциал России: Уральские чтения" (от Министерства здравоохранения Свердловской области) Подробнее...

Издано информационное письмо "Доказательная медицина микронизированного прогестерона в конференциях журнала StatusPraesens" Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Новосибирске "Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины" Подробнее...

Опубликована предварительная научная программа Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России. Уральские чтения», 10 – 12 апреля, ЦМТЕ, г. Екатеринбург Подробнее...

Смотрите видеоприложение к статье «Многоплодная беременность: как улучшить исходы» (Кесарево сечение с извлечением плодов в пузыре). Журнал StatusPraesens №1(12) 2013 г., стр. 82-87.. Подробнее...

Опубликована полная англоязычная версия документа «Европейские отраслевые рекомендации 2012 года: Предупреждение послеоперационного спайкообразования в оперативной гинекологии», о котором упоминается в выпуске журнала StatusPraesens №5 (11) 2012 г., стр. 83 в статье «Прогноз возможен» Подробнее...

Опубликован пост-релиз Международного междисциплинарного форума "Шейка матки и вульвовагинальные болезни" Подробнее...

Издано информационное письмо Вульвовагинальный кандидоз: как избежать рецидивов. Подробнее...

Открыта регистрация делегатов на Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России. Уральские чтения», 10– 12 апреля, ЦМТЕ, г. Екатеринбург Подробнее...

Образовательный семинар "Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины" состоится 16 марта 2013 года в Омске, "Конгресс-холл" (Областной ЭКСПОЦЕНТР), ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 2 Подробнее...

Научная программа казанских чтений успешно опубликована! Напоминаем, казанский Корстон (с 27 февраля по 1 марта). Скачать программу тут: Подробнее...

С нами стало проще договориться! Для заключения разовых договоров мы перешли на прогрессивную технологию публичной оферты. Подробнее...

Обзор нового номера журнала StatusPraesens " "Женская консультация и стационарзамещающие технологии" Подробнее...

Издано информационное письмо Метафолин в составе кок — инвестиция в репродуктивное благополучие. Подробнее...

Опубликована Официальная научная программа предстоящего Сочи! Оргкомитет получает десятки звонков ежедневно с комплиментами в превосходной степени. Надеемся на интересы уважаемых докторов, на внимание и успех предстоящего высокого собрания. Всех ждём в Сочи. Подробнее...

После безуспешных попыток найти уборщицу больница №328 преобразована в грязелечебницу, а у StatusPraesens обновился лист вакансий. Подробнее...

Города, в которых пройдут однодневные семинары StatusPraesens в 2013 г. опубликованы. График будет корректироваться, но ближайший семинар 2 февраля (Киров), далее со всеми остановками: Краснодар, Омск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, СПб., Уфа, Барнаул, Тюмень, Ярославль, Волгоград. Подробнее...

Новогоднее поздравление от StatusPraesens! Весёлая змея счастья и удачи". Новогодняя концепция 2013 от StatusPraesens. Подробнее...

Материалы сочинского семинара Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии" (8-11 сентября 2012) изданы с любовью и опубликованы в открытом доступе. Скачать брошюру (посмотреть видео и фото-материалы) можно здесь. Подробнее...

Издано информационное письмо "Возможности оздоровления женщин с сочетанием миомы матки и доброкачественных дисплазий молочных желёз". Подробнее...

Требования к тезисам, информация по гостиничному размещению... и другое: подробности по "Казанским чтениям" опубликованы. Подробнее...

Отчет о форуме «Шейка матки и вульвовагинальные болезни в Рэдиссон-славянской» (14-17 ноября, Москва) опубликован в цифрах, диаграммах и других формах со всем информационном наследством (тезисы, презентации от докладчиков, фото и видеоматериалы). Подробнее...

Киностудия StatusPraesens представляет... Эпический экшн «Шейка матки и вульвовагинальные болезни в Рэдиссон-славянской»... Суперактуальная программа, фантастическое внимание врачебной аудитории, деловая атмосфера самого активного акушерско-гинекологического проекта уходящего года. 14-17 ноября, Москва. Подробнее...

Образовательный семинар "Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины" состоится 1 декабря 2012 года в Москве, в "Президент-отеле" Подробнее...

Смотрите видеоприложения к статьям "Ультразвуковая демедикализация" и "Предупрежден - значит вооружен" журнала "Контраверсии в акушерстве и гинекологии" Подробнее...

Опубликована полная версия научной программы Международного форума "Шейка матки и вульвовагинальные болезни" Подробнее...

Уважаемые коллеги! Прием оплаты регистрационных взносов за участие в Международном форуме "Шейка матки и вульвовагинальные болезни" окончен. Вы сможете участвовать в мероприятии как вольный слушатель (без портфеля делегата и кофе-брейка). Подробнее...

Клуб читателей журнала StatusPraesens Льготные условия подписки и участия в мероприятиях StatusPraesens для постоянных подписчиков журнала Подробнее...

Киностудия StatusPraesens показывает... Смотрите видеофильм, посвященный V Общероссийскому научно-практическому семинару "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии", 8-11 сентября, Сочи Подробнее...

Опубликована предварительная научная программа Международного междисциплинарного форума "Шейка матки и вульвовагинальные заболевания" Подробнее...

"Картинки с выставки". Смотрите фотоотчет о проведении V Общероссийского семинара "Репродуктивный потенциал России", Сочи, 8-11 сентября 2012 г. Подробнее...

АКЦИЯ! До 31 октября подписаться на новый журнал "Контраверсии в акушерстве и гинекологии" можно по льготной цене Подробнее...

Видеосюжет, посвященный V Общероссийскому семинару "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии" доступен для просмотра Подробнее...

Вниманию делегатов Международного форума "Шейка матки и вульвовагинальные болезни"! Изменилось место проведения мероприятия: форум будет проходить на площадке "Рэдиссон Славянская" Подробнее...

Опубликована научная программа образовательного семинара в Ростове-на-Дону " Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины" Подробнее...

Дорогие коллеги, готовы порадовать Вас новейшим выпуском журнала StatusPraesens "Контраверсии в акушерстве и гинекологии" Подробнее...

Научная программа (официальный релиз) семинара "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии" в Сочи пером написана и топором не вырубить. Всех ждем, будет очень интересно! Подробнее...

Опубликовано обращение Заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Г.В. Гудкова к руководителям учреждений здравоохранения Подробнее...

Представляем новый выпуск журнала StatusPraesens "Инфекции и инфекционный контроль" Подробнее...

Опубликована научная программа V Общероссийского семинара "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии", 8-11 сентября, 2012 г., Сочи Подробнее...

Сибирская изба славится пирогами, а успех «…Сибирских чтений» публикуем материалы одной из важнейших секций научной программы. Представляем информационную выжимку доказательных и клинических данных по гестагенам у женщин разного возраста Подробнее...

Процесс регистрации гостей (вольных слушателей) сочинского семинара (8-11 сентября в Зимнем театре) в самом разгаре! Если Вы планируете приехать, очень рекомендуем Вам заранее забронировать удобное жильё (8495-234-3716, спросить Арину) и получить бесплатный пригласительный билет (здесь, на сайте) Подробнее...

Вечерняя культурно-деловая программа сочинского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» (а именно, экскурсия 8 сентября и гала-ужин 9 сентября) опубликована. Просьба заблаговременно позаботиться о посещении (информировать Оргкомитет о своих намерениях), так как количество билетов на экскурсию ограничено, а на гала-ужин сильно ограничено! Подробнее...

Желающие опубликовать тезисы в сборнике к V Общероссийскому семинару «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» (сентябрь в Сочи) вполне могут их опубликовать, если пришлют материалы не позднее 6 августа! Подробнее...

Официальная брошюра с материалами «Сибирских чтений» издана и разослана подписчикам, pdf-версия для бесплатного скачивания опубликована. Что касается пост-релиза по конференции по преподаванию акушерства-гинекологии — немного терпения, будет и он! Подробнее...

Оргкомитет с гордостью информирует, что самое масштабное и информационно насыщенное мероприятие — II Конференция с международным участием «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии» (23-26 мая 2012 г.) с успехом состоялась! Благодарим всех участников: Делегатов, гостей, докладчиков и научных руководителей, экспонентов, партнеров и спонсоров! Подробнее...

Опубликована горячая вакансия «Хороший человек – ассистент редакционно-научного отдела» Искомый человек кратко описан в листе вакансий. Встретите хорошего человека — рекомендуйте нам. Подробнее...

Пермь (16 июня) и Уфа (22 июня) встречают образовательный семинар «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины». Опубликованы научные программы. Приглашаем врачей из Перми, Уфы и близлежащих регионов! Подробнее...

Две статьи из нового номера журнала StatusPraesens «Преодоление акушерской агрессии» теперь можно бесплатно скачать и прочитать. Подробнее...

Опубликовано короткое видео с компакт-семинар в Воронеже: спешите увидеть себя и коллег. Благодарим профессионалов за интерес к программе, вопросы. Подробнее...

Компакт-семинар в Воронеже: 2 июня> Бенефит-плаза (Вл.Невского, 29). Не упустите возможность встречи с ведущей профессурой страны. В продаже на стойке Оргкомитета книга "Акушерская агрессия" и новый номер журнала StatusPraesens. Подробнее...

У нас, увы, уволилась Лиля и теперь мы в поиске коллектив талантливого, симпатичного, умного человека. Подробнее...

Успешно и эффективно прошла конференция «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии». Поздравляем делегатов, партнеров, экспонентов. И себя, конечно. Подробнее...

Теплый (откровенно горячий) StatusPraesens №7 (1 за 2012 г.) вышел из печати и приступил поражать мир новыми контентом, креативом и профессионализмом создателей! Рассылка подписчикам уже осуществляется, а первыми читателями стали Делегаты II Конференции с международным участием «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии». Подробнее...

Пока готовится официальная брошюра-пост-релиз «Сибирские чтения» (3-6 апреля 2012 г., Новосибирск), опубликован полный редакционный текст «выжимки» научной программы! Спешите скачать сборник самых интересных высказываний, фактов и секретов, озвученных на сибирской земле! Подробнее...

ВКонтакте — очная сессия: Встреча активистов групп социальных сетей, естественно, главным образом участников группы StatusPraesens сети "ВКонтакте". Модератор — докт. мед. наук Костин Игорь Николаевич. Подробнее...

Научная программа обубликована! Приглашаем ознакомиться: Приглашаем ознакомиться: традиционная газета с программой «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии», 23-26 мая, Москва, РУДН доступна для скачивания Подробнее...

Второе чтение проекта протокола "Коррекция нарушений биоценоза влагалища" Приглашаем Вас принять участие в обсуждении Подробнее...

«Контрацепция и здоровье: звенья одной цепи» ... пост-релиз по результатам встречи российских врачей и коллег – представителей Европейского общества по контрацепции и репродуктивному здоровью. Приложение к журналу StatusPraesens. Подробнее...

Пост-релиз II Междисциплинарного форума "Медицина молочной железы: на стыке специальностей" Скачать Подробнее...

Скачать Пост-релиз II Общероссийского семинара "Репродуктивный потенциал России: казанские чтения", 24-26 ноября 2011 г., Казань Подробнее...

Двухэтапная терапия вагинальных инфекций Скачать клиническую лекцию можно тут Подробнее...

Скачать Пост-релиз IV Общероссийского семинара "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии", 3-6 сентября 2011, Сочи. Подробнее...

Информационно-образовательный проект №1 Эндометриоз: мировой прорыв в медикаментозном лечении. Подробнее...

Пригласительный билет на II Междисциплинарный форум «Медицина молочной железы: на стыке специальностей» Коллеги! Скачиваем тут Подробнее...

Внимание! Публикация тезисов! Скачать требования к публикации материалов. Подробнее...

Гестаген IV поколения дроспиренон: новое явление в современной гинекологии? Скачать клиническую лекцию В.Е. Радзинского. Подробнее...

Проект протокола "Коррекция нарушений биоценоза влагалища" Скачать новый проект StatusPraesens. Подробнее...

Отчёт о Казанских чтениях Об итогах семинара в Казани вы можете прочитать тут Подробнее...

Скачать клиническую лекцию Санация перед родами и гинекологическими операциями: нужна? не нужна? вредна? Подробнее...

Предварительная научная программа Общероссийского семинара "Репродуктивный потенциал России: казанские чтения" Внимание! Официальная научная программа мероприятия доступна для скачивания. Подробнее...

Скачиваем тут Клинический протокол лечения гриппа и его осложнений у беременных. Подробнее...

StatusPraesens в гостях: мы в Вашем городе. Борис Шафран — наш pr-менеджер всегда с радостью посещает конференции и семинары, чтобы поддержать значимые мероприятия присутствием книг и журналов от StatusPraesens и профессора Радзинского! Следите за расписанием гастролей... и приглашайте, конечно! Мы всегда приедем, привезем лучшие журналы и книги! Требуйте от организаторов Подробнее...

Вакансии «Медиабюро Статус презенс» Внимание! Актуальные вакансии в нашей компании. Мы ищем молодых, активных, настроенных на долговременное сотрудничество специалистов. Подробнее...

Общероссийский семинар в Казани Теперь методичка "Шкала перинатального риска" доступна для скачивания. Не забудьте сделать копии для коллег. Подробнее...

По вашим просьбам! Теперь методичка "Шкала перинатального риска" доступна для скачивания. Не забудьте сделать копии для коллег. Подробнее...

Столичная презентация "Акушерской агрессии" 27 сентября издательство StatusPraesens Profmedia представило в Москве долгожданную книгу В.Е. Радзинского "Акушерская агрессия". О том, как это было, читайте тут. Подробнее...

Столичная презентация "Акушерской агрессии" 27 сентября издательство StatusPraesens Profmedia представило в Москве долгожданную книгу В.Е. Радзинского "Акушерская агрессия". О том, как это было, читайте тут. Подробнее...

Культурно! По совету уважаемых деятелей культуры В. Спивакова, А. Маслякова, А. Цекало мы открыли счет в ВТБ24, которому они (деятели) так доверяют! Теперь наши банковские реквизиты для заказа книг (журналов, пакетов делегата) выглядят так: Р/С 40702810800000018593 в ВТБ 24 (ЗАО), БИК 044525716, корр./сч. 30101810100000000716. Подробнее...

Шестой номер журнала «StatusPraesens» На IV Общероссийском семинаре "Репродуктивный потенциал России" в г. Сочи был представлен новый номер журнала «StatusPraesens» - «Доказательная медицина в акушерстве и гинекологии». Подробнее...

Скачать протоколы Уважаемые делегаты и подписчики! Теперь вы можете скачать протоколы по медикаментозному аборту, внематочной беременности и преждевременным родам на нашем сайте. Подробнее...

Внимание, «Кодекс» Уважаемые подписчики, читатели, делегаты. Убедительно просим Вас приостановить платежи в наш адрес на счета АКБ «Кодекс» (банк «Кодекс»). «Кодекс», практически, в коме... Новые реквизиты предоставим, чуть терпения... Подробнее...

«Акушерская агрессия» вышла в свет! Такой книги у российского акушерства еще не было! Подробнее...

Сочи — 2011 и «Акушерская агрессия» — главные новости сразу! Научная программа: скачать для себ Научная программа: скачать для себя и коллег можно здесь! Обратите внимание на старт продаж книги «Акушерская агрессия» (с 4 сентября на стойке регистрации), а 6 сентября — читательская конференция с участием автора (В.Е. Радзинского) и ведущих акушеров-гинекологов страны! Подробнее...

Пятый номер журнала «StatusPraesens» — «Поликлинический»: «Амбулаторно-поликлиническая пом Амбулаторно-поликлиническая помощь» (в акушерстве и гинекологии) — новый, роскошный и чрезвычайно интересный! Готов полностью отдаться внимательному читателю. Тринадцать тысяч экземпляров — всем интересующимся хватит... Подробнее...

«Ранние сроки беременности» — отличная возможность увидеть и пропальпировать последние достижения в акушерстве. Дарим Вам прекрасное видео по управляемой баллонной маточной тампонаде. Подробнее...

Предварительная регистрация делегатов семинара в Сочи идет полным ходом с неподдельным профессиональным энтузиазмом! Семинар в Сочи (3-6 сентября) — самое интересное предстоящее событие для прогрессивного российского акушерства. Присоединяйтесь... Подробнее...

«Ранние сроки беременности» — лучший повод сфотографироваться! Ищите себя и коллег: 1000 прекрасных фотографий с конгресса в РУДН можно увидеть, скачать и распечатать. Подробнее...

«Зимний театр» ждет «Репродуктивный потенциал России (контраверсии)» и «Главврача 21 века». Обратите внимание на даты: 3–6 сентября. Сочи, естественно... Подробнее...

«Инфекции» ставят точку, в смысле — запятую — 2! следующем году повторим. Подробнее...

«Инфекции» ставят точку, в смысле — запятую! Пока прочие организаторы конференций думают, что окончание конференции — это когда свет в зале рубильником выключили, в StatusPraesens знают: нужно еще медицинский релиз подготовить (научную выжимку, так сказать) и разослать его по российским врачам! Через несколько дней все подписчики «информпроекта 1» получат брошюру по почте, а найти ее в электронной версии можно тут: Подробнее...

Каламбур: Обновившаяся научная программа вновь радует новинками... Подробнее...

Научная программа конгресса «Ранние сроки беременности» успешно обновлена и с нетерпеливо ждёт Вашего внимания. Подробнее...

«Очная сессия» станет пробным шаром к регулярным клубным встречам. Личный успех основателя Facebook Марка Цукерберга, беспрецедентная популярность сообществ «ВКонтакте», «Одноклассники», молниеносность сообщений Твиттера, новая журналистика и даже большая литература «Живого журнала»... и как кульминация — оскар фильму «Социальная сеть» не позволяют Оргкомитету «Ранние сроки беременности» отрываться от прогресса! На клубной встрече собираются наиболее акушеры-гинекологи — участники обсуждений групп «Вконтакте», собираются чтобы обсудить проблемы акушерства ранних сроков беременности... и другие, постоянно поднимаемые в Сети спорные вопросы профессии... Информационный обмен текущими новостями российского акушерского community отныне будет динамичнее, «жирней и краше»! Подробнее...

Социальные сети, прогресс внатуре. Усилиями групп «РААГ» и «StatusPraesens» сети «ВКонтакте» мы проводим очную сессию! Акушеры-«Одноклассники», гинекологи-американо-Facebook-овцы, репродуктологи-twitter-яне, доктора из ЖЖ, YouTube и аудитория других прогрессивных медицинских сообществ — не проходите мимо, конференция «Ранние сроки беременности» приглашает всех на клубный день. Под модераторством Костина И.Н. на «Ранних сроках беременности» перетрём самые актуальные темы профессии... Подробнее...

Научная программа конгресса «Ранние сроки беременности» опубликована. Подробнее...

Первое общественное слушание «Первый в истории инновационный КОК без этинилэстрадиола» на международном конгрессе «Ранние сроки беременности». Бесплатный пригласительный билет. Не пропустите: ключевые события такой значимости и новизны в контрацепции случаются раз в 50 лет! StatusPraesens считает за честь предоставить свои информационные ресурсы... Подробнее...

Предзаказ и трейлер книги «Акушерская агрессия» В.Е. Радзинского: 14 страниц из 700 в свободном доступе. Открыта кампания по предзаказу (цена лояльная). Подробнее...

Видеоотчет о семинаре «Репродуктивный потенциал России. Версии и контраверсии», Сочи... Люди звонят в оргкомитет и спрашивают «Где?», «Где посмотреть?», «Прислать можете?»... а он (видеоотчёт, да и фото) здесь! Подробнее...

Джеймс Бонд конференции «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии»: смотрите видео... И ждём Вас на конгрессе «Ранние сроки беременности» (там же, в РУДН, 26-28 мая). Подробнее...

Видеоприложение к статье «Охота на папилломавирус: поймать и обезвредить» (Паппиломавирусная инфекция урогенитального тракта: современные диагностика и лечение) успешно размещено на сайте. Видеохронику операции в исполнении к.м.н. Глухова Е.Ю. (Екатеринбург) Вы можете смотреть здесь, на сайте. Статью можно скачать в pdf или читать в журнале StatusPraesens 1[4] 2011. Подробнее...

В новом StatusPraesens (1[4] за 2011 г.) новый раздаточный материал для пациенток: «Жми на паузу» — рекомендации по контрацепции при выписке из роддома. Скачать, кстати, можно здесь... на сайте, в избранных публикациях текущего номера. Подробнее...

Новый журнал StatusPraesens (1[4] за 2011 г.) вышел под темой «Аборты в России». Тиража 13 000 экз. должно хватить всем прогрессивным докторам страны. Журнал чрезвычайно насыщен (читатели оценят). Избранные статьи (13 страниц из 88) нового номера можно скачать... Подробнее...

Мы не проводим семинар в Геленджике и другие деревенские праздники. Мы — в Сочи! Геленджик — замечательный город, там отлично отдыхать с детьми и родителями! Только мы проводим семинар в Сочи: в самом теплом и самом респектабельном курортном уголке современной России! И, кстати, на бархатный сезон — в самое респектабельное время! Милости просим тех врачей, кому действительно интересно: самые горячие вопросы и самые острые дискуссии под руководством самого харизматичного и прогрессивного профессора Страны! Не упустите возможность 8 сентября поздравить В.Е. Радзинского с днем рождения.. Подробнее...

Наука — это красиво и модно! Покажите пальцем на того, кто сказал что научное мероприятие должно проходить серо и безлико... Наоборот, в конгрессах и конференциях принимают участие самые красивые люди и обстановка обязана быть подобающей! Мы рады опубликовать фотоотчёт о конференции по инфекциям. Просим делегатов найти свои фото и фото коллег! Подробнее...

Информационный шлейф проводимых StatusPraesens конференций всегда доступен всем акушерам-гинекологам страны. Официальные материалы семинара, состоявшегося в Казани доступны здесь, на сайте, в pdf-формате. Уважаемые подписчики нашей информационной благотворительной программы в ближайшее время получат брошюру по почте. Тут же опубликованы фото с мероприятия. Подробнее...

Свиной грипп — повод для разборок! Опубликована научная программа. Всем, кому небезразлична эпидемиологическая ситуация, особенно применительно к акушерским будням нашей необъятной страны, РУДН открывает двери! Особое внимание к субботе (26 февраля): мозговой штурм, обсуждение проекта протокола профилактики гриппа H1N1 среди беременных, последний этап работы, завершение начатого на конференциях в Сочи и Казани процесса. Особое приглашение официальным делегациям... Подробнее...

Минздрав Узбекистана уполномочен заявить... Топ-менеджмент здравоохранения братской республики прекрасно ориентируется в научной значимости ведущих российских конференций и подробно информирует о происходящем своих граждан. Благодарим коллег из средней Азии за поддержку и высокую оценку нашей работы. Омад ёр булсин сизга. Подробнее...

Третий номер журнала «StatusPraesens» — 2. Мы обещали и сделали это!! Номер, выпущенный к мировому юбилею — 50 лет контрацептивной таблетке мы выложили в Сеть для бесплатного скачивания. Новый же номер — «Аборты в России» выйдет к международной конференции «Инфекции и...» Подробнее...

Весна — пора любви и обновления листа вакансий — 3! Лист вакансий постепенно превращается в литературный сборник, достойный литературной премии. Подробнее...

Весна — пора любви и обновления листа вакансий — 2! Компания растёт, спасибо всем профессионалам, кто присоединился за 2010 год к нашей команде. Мы обновили вакансии и, заодно, для соискателей составили собственное резюме. Подробнее...

Предварительная научная программа — вестник надвигающегося антиинфекционного урагана, уже на сайте. Спешите ознакомиться самостоятельно и первыми оповестить коллег. Тут же и бесплатный пригласительный билет. Подробнее...

«Подготовка шейки матки к программированным родам. Медицинская технология», издание выложено на всеобщее обозрение, к всенародной радости! Подписчики нашей благотворительной информационной программы эту книгу уже получили, а мы (как издатели) сорвали отличные отзывы! Книга в свободном доступе, «скачайте» с сайта StatusPraesens для себя и для коллег... Мы только рады. Подробнее...

«Преждевременный разрыв плодных оболочек» под ред. В.Е. Радзинского, И.М. Ордиянц. Информационное письмо. Долго запрягалось, но едет как Porsche. Подписчики «Акушерам-гинекологам — на благо будущих поколений» (наша информационная благотворительная программа) получат издание, как всегда в бумажном виде, а в электронном можно «скачать» немедленно тут... Подробнее...

Видеосюжет о сочинской конференции: приятно вспомнить... посмотреть длинными новогодними вечерами, попивая крепкий чай и бережно укладывая чемодан пляжно-плавательных принадлежностей в ожидании предстоящего сентября. Ждём «Репродуктивный потенциал России — 2011». Как всегда, в Сочи! На этот раз, с восьмого по десятое. Подробнее...

В одиннадцатый год — через правильный вход! Что «год-барабанные палочки» нам родит? Чем стране запомнится? Что «западёт» в душу российскому акушерству? Где оно — счастье гинеколога? Что читателям читать, во что писателям писать? С кем в Сочи съездить? С кем Казань брать, если зимой «Инфекции под контролем», а к лету — «Ранние сроки»? Где хор, чтобы поддержать мощным басом? Где оркестр, чтобы новый барабан выгулять? Где мультики? И что за книга, которую опять ждёт Родина? Вступаем в год громких мероприятий! Подробнее...

Материалы конференции «Репродуктивный потенциал России — 2010» (Сочи) теперь доступны для всего акушерско-гинекологического человечества! Качать и радоваться бесплатно Подробнее...

Балет не обещаем, но билет для бесплатного посещения мероприятия в Казани («Репродуктивный потенциал России») можно «скачать» с сайта StatusPraesens, s'il vous plait Подробнее...

808н, молочные реки и кисельные берега. Мы не поленились и вычленили из «Книги перемен российского акушерства» (808н) всю мудрость, касающуюся груди. Избранное опубликовано, s'il vous plait Подробнее...

Главное — не бояться беременных. Приказ 808н серьёзно пересматривает основы организации работы по оказанию медицинской помощи женщинам как вне беременности, так и во время неё. Примечательно, что Приказ напрямую затрагивает не только акушеров-гинекологов, но и врачей других специальностей. Одним из принципиальных — и прогрессивных(!) считается раздел по оказанию медицинской помощи больным беременным. До сих пор, несмотря на приказы о госпитализации до 20 или 28 нед беременности в стационары по профилю заболевания (кардиологический, пульмонологический, урологический, нефрологический, эндокринологический и др.), женщины госпитализировались в отделение патологии беременности, где помощь оказывалась далеко не в полном объёме. Теперь и в России беременные, нуждающиеся, например, в хирургическом лечении сердечно-сосудистых заболеваний, перестанут считаться «деклассированным элементом», будут госпитализироваться в кардиохирургические и другие профильные стационары до конца беременности. А ведь врачи не акушеры-гинекологи (как терапевтического, так и хирургического профиля) зачастую «боятся» лечить беременных: возникает много вопросов в отношении организационных аспектов. Кто должен наблюдать за течением беременности? Как часто беременную, лежащую в стационаре, должен посещать акушер-гинеколог? Каков порядок при преждевременном возникновении родовой деятельности? Где должно проходить родоразрешение? В том числе, эти вопросы будут затронуты в ходе Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России» (Казань 17-19 ноября 2010 г.). Отдельного внимания заслуживает семинар для организаторов здравоохранения «Росздравнадзор — главврачу XXI века», в ходе которого будут обсуждены вопросы по контролю за исполнением приказа 808н в ЛПУ. Отдельно будет затронута тема лицензирования ЛПУ, в том числе коммерческих. Подробнее...

Что (?) «год–барабанные палочки» готовит: Международная конференция «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии» (февраль 2011 г., Москва), III Международная конференция «Ранние сроки беременности» (26–28 мая 2011 г., Москва, РУДН), Общероссийская медицинская выставка «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА» и IV Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России» (8–10 сентября, Сочи), II Междисциплинарный форум «Медицина молочной железы» (ноябрь, Москва). Вывод: громкому году — громкие события! Подробнее...

44 страницы из книги «Молочные железы и гинекологические болезни» под ред. В.Е. Радзинского выложены в свободный доступ, доступны для скачивания, чтения и восторгов! Всем, кому молочные железы дороги как объект профессиональной деятельности — предмет изучения и путь к соответствию 808-му приказу! Всем прогрессивным акушерам-гинекологам... Подробнее...

«Репродуктивный выбор» с хорошим вкусом... Образовательная программа «Репродуктивный выбор» обзавелась новым логотипом, и не без нашей помощи! Подробнее...

Третий номер журнала «StatusPraesens»_sequel Под авторской обложкой качества, ранее недоступного медицинским изданиям страны (дизайн, вкус, смелость и красота) — 88 страниц полных новейших медицинских знаний и оптимизма. Полное отсутствие необоснованного пафоса — только знание обсуждаемого предмета от каждого автора и профессионализм редакционной команды. Всегда свежий материал — без консервантов и подсластителей! Инструкция по применению: 1 раз прочитать, перечитать и отдать коллегам, чтобы коллеги тоже прочитали и перечитали... Позвоните в редакцию: +7 (499) 558-0253, о способах приобретения (с радостью и гордостью за наше общее дело) Вам подробно расскажет Юлия Бережнова. Адресовано только хорошим врачам Подробнее...

Третий номер журнала «StatusPraesens». Мы сделали это!! Сегодня мы получили «сигнальник». в среду будет тираж! Тема номера юбилейная — 50 лет контрацептивной таблетке. Удивительно, но факт: человечество почти одновременно рализовало два великих мечтания — полёт человека в космос (1961) и безопасный секс (1960). Подробнее...

Гостиницы в Сочи (Адлер) ждут, благоустраивают территорию, налаживают сервис, улучшают кухню и репетируют у зеркала чистоту произношения welcome... Знают, что приедут уважаемые доктора! Бронирование гостиниц для делегатов научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» уже третий год осуществляют наши партнёры «Эс-Джи Турс» (тел. в Сочи 901-901) Подробнее...

Гениально, что день медработника в середине июня! Холода с сопутствующими пневмониями забыты как страшный сон, весенние обострения аллергии, шизофрении и ОРВИ позади, до дня ВДВ с его алкогольным травматизмом как на велосипеде до Уругвая… Даже массовая гипертония по случаю жары начнёт «доставать скорую» только месяца через полтора …И только ежегодная конференция в Сочи («Репродуктивный потенциал России», 9-11 сентября) не за горами! С праздником, Вас, доктора. И будьте здоровы сами! Подробнее...

Кино и мыло. Шесть месяцев интенсивного погружения в пену и обучающий видеоролик о правилах интимной гигиены готов. Сотрудники StatusPraesens и присоединившиеся к этому творческому акту граждане ответственно заявляют: отныне — только спереди назад! Подробнее...

Мировой кинематограф обогатился еще одним шедевром: наш товарищ оператор и режиссёр Дмитрий Молчанов завершил работу над видеороликом, посвященным конференции Mulier Salubris. Просим всех на просмотр. Подробнее...

В паузе между конференциями в Москве и Сочи активно ищем таланты. Мы обновили лист вакансий и очень расчитываем на свежеиспечённых выпускников. Подробнее...

И польза и красота! В нашем издании приказа 808н, прям по Чехову: всё прекрасно — и контент, и дизайн и полиграфия... Экземпляров, кстати, осталось мало... Подробнее...

Mulier Salubris 2010 the end. а стыке акушерских и терапевтических интересов взошла новая звезда — все грани междисциплинарного взаимодействия раскрыла I Общероссийская научно-практическая конференция «Здоровье женщины». В чём повод? Реализуя свою репродуктивную функцию, женщины во многом определяют грядущее нашей страны, а уверенно составляя более половины населения — ещё и светлое сегодня! Так вот, сегодня, доля абсолютно здоровых девушек составляет чуть больше 6%. Остальным трудиться, рожать и растить детей, нянчить внуков и выдавать замуж правнучек периодически входя в горящую избу и регулярно останавливая наскоку коня предстоит имея на жизненном старте уже как минимум одно общесоматическое заболевание… Значимость междисциплинарного сотрудничества подчеркнул директор НЦАГиП акад. РАМН Г.Т. Сухих, выступивший со вступительным словом на правах радушного хозяина. Подробнее...

Во всей красе. Научная программа конференции Mulier Salubris опубликована окончательно и обжалованию не подлежит. Подробнее...

Ищем! Подписка на журнал StatusPraesens — самый модный врачебный подарок самому себе и уважаемым коллегам. География журнала (не мелочась) — география страны! Сложно найти российский регион, где акушерам-гинекологам безразличен прогресс. В наиболее отдалённые районы тираж доставляют скучающие в межсезонье дедморозовы олени. Подробнее...

Чтение — серебро, подписка — золото! Подписка на журнал StatusPraesens — самый модный врачебный подарок самому себе и уважаемым коллегам. География журнала (не мелочась) — география страны! Сложно найти российский регион, где акушерам-гинекологам безразличен прогресс. В наиболее отдалённые районы тираж доставляют скучающие в межсезонье дедморозовы олени. Подробнее...

Просьба заранее регистрироваться. I Общероссийская научно-практическая конференция «Здоровье женщины» — мероприятие чрезвычайно востребованное и мы как организаторы предвидим здоровый (а то, и нездоровый) переаншлаг… Залы конгресс-центра НЦАГиП им. Кулакова чрезвычайно уютны, удобны и академичны, но по вместимости несколько уступают Карнеги-холл и Kodak Theatre в Лос-Анджелесе. Короче, повторяясь — просьба регистрироваться. Подробнее...

Медицина молочной железы в современном искусстве! Безмерно гордимся успехами арт-директоров StatusPraesens, но и с удовольствием публикуем лучшие образцы дизайна молочной упаковки коллег по цеху... Подробнее...

С нами стало проще договориться! Для заключения разовых договоров мы переходим на прогрессивную технологию публичной оферты. Приглашаем дамы и господа принимать, стало быть, оферты. По чуть-чуть, естествено! Подробнее...

«… буйство глаз и половодье чувств», а не научная программа! Бурлеск актуальнейших тем, фонтан авторитетнейших фамилий и монолитная глыба поднимаемых вопросов! Подробнее...

«Огласите весь список, пожалуйста...» Научная программа конференции Mulier Salubris уже не тайна за семью печатями! «Опубликовано», как и ранее и обещали Подробнее...

Ищем секретаря! Обновление. Секретарь найден. Теперь у нас Юля Подробнее...

Весна — пора любви, обновления гардероба, и контактного листа! У нас есть вакансии.. Подробнее...

Сделаны два сенсационных научных открытия. Первое – учёные определили, кто же является современным прогрессивным гинекологом и где его можно найти. Найти его, коллеги, можно на сайте «Статус презенс», где, собственно его среднестатистический портрет и опубликован. И второе. Кого нужно поздравлять восьмого марта? Восьмого марта, товарищи, нужно поздравлять всех гинекологов вне зависимости от пола, так как в день, например, автомобилиста поздравляют не только автовлельцев, но и авторемонтников!! С 8-м, короче, марта! И Ура! Подробнее...

Наши отчёты о проведённых мероприятиях помогают принять решение об участии в предстоящих! Если, конечно, Вы преследуете цель эффективной эксплуатации нашего труда! Подробнее...

Отличная анимация процесса родов! Энтузиасты современных технологий дизайна радуют акушеров замечательным и очень дидактичным 3d-роликом. Теперь роды можно реально увидеть... Долой фантазии! Подробнее...

Второй номер журнала «StatusPraesens» (первый «настоящий», регулярный) уже на выходе из типографии. Этот номер вдвое насыщеннее и втрое красивее, чем «пилотник»... Коллеги, чуть терпения и Вы будете в восторге! Подробнее...

Новый номер журнала «StatusPraesens/гинекология, акушерство, бесплодный брак». Лучшие авторы: Хамошина, Фаткулл Лучшие авторы: Хамошина, Фаткуллин, Захарова, Ордиянц, Григорьева, Баранов, Ляшко, Рымашевский, Куликов, Костин. И главный редактор — профессор Радзинский. Тема номера «Трудная беременность. Трудные роды». Подробнее...

Смотреть всем! Благодарим Интернет-сообщество за поднятую шумиху, публикуем трек Noize MC, следим за расследованием гибели двух уважаемых коллег и замечательных женщин Подробнее...

StatusPraesens следит за успехами прокуратуры Москвы, ГИБДД и общественных организаций в выяснении подробностей ДТП на Ленинском проспекте. Подробнее...

Школа по клинической гемостазиологии с триумфом завершилась! Благодарим тех, кто проявил интерес и принял участие. Мы полны счастья — в зале переаншлаг! От докладчиков ждём "выжимку" научной программы — по результатам обязательно опубликуем пострелиз. Подробнее...

Коллектив StatusPraesens приносит соболезнования Вчера, 24 февраля в Центре им. Кулакова (Москва, Опарина, 4) профессор Сидельникова работала в президиуме Школы по клинической гемостазиологии, а 25 февраля Подробнее...

Школа по клинической гемостазиологии и трансфузиологии состоится вне зависимости от успехов нашей олимпийской сборной! Мероприятие памяти З.С. Баркагана вызвало огромный интерес — по состоянию на 15 февраля зарегистрировались делегаты из ХМАО, Челябинска, Тюмени, Красноярска, Ташкента, Актобе, Новосибирска, Сарова, Санкт-Петербурга, Балашихи, Ноябрьска, Волжского… Участие в школе, как и ранее заявлялось бесплатное! Нас будет человек 200-250! Не упускайте возможности запрыгнуть на подножку очень мощного научного паровоза! Регистрируйтесь Дамы и Господа, регистрируйтесь и приходите… Подробнее...

«Акушерская агрессия» — долгожданный бестселлер от Виктора Евсеевича Радзинского! Анонс. Книга про ятрогенные, научно необоснованные действия, направленные якобы на пользу матери и плоду, а в результате приносящие им вред. Выход книги приурочен к Научно-практическому семинару «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» (9-11 сентября, г. Сочи). По большому счёту — это попытка перехода от проблем «безопасного материнства» к безопасному, в том числе и для врача, акушерству. Подробнее...

Без нафталина: прогрессивное, свежее, жизненное. Проблема общесоматических (экстрагенитальных) заболеваний привлекает всё больше внимания врачебного сообщества, оказывая ощутимое и печальное влияние на материнскую смертность, вынашивание беременности... Для обсуждения вопросов женского здоровья соберутся ведущие специалисты акушеры-гинекологи, терапевты, кардиологи, гемостазиологи, неврологи, эндокринологи, нефрологи и др... Конференция Mulier Salubris («Здоровье женщины» , 26-28 апреля) состоится в НЦАиП на Опарина, 4. Приглашаем неравнодушных! Подробнее...

Опубликован обновлённый состав уважаемого Оргкомитета конференции Mulier Salubris Сопредседатели Оргкомитета: директор НЦАГиП им. В.И. Кулакова акад. РАМН Г.Т. Сухих, президент Российского общества акушеров-гинекологов акад. РАМН В.Н. Серов, акад. РАМН А.И. Мартынов. Сопредседатели Научного комитета: акад. РАМН Ю.Б. Белоусов, член-корр. РАМН Н.И. Брико, проф. М.Г. Глезер, акад. РАМН И.И. Дедов, проф. Л.Б. Лазебник, акад. РАМН Н.А. Мухин, акад. РАМН Р.Г. Оганов, проф. Х.П. Тахчиди, проф. О.Н. Ткачёва, проф. И.Е. Чазова, акад. РАМН А.Г. Чучалин, проф. Е.М. Шифман, акад. РАМН Н.Н. Яхно. Подробнее...

Застройка выставочных стендов на конгрессе «Человек и лекарство». Сотрудники StatusPraesens (SP Expo) будут рады поучаствовать в тендере на дизайн и застройку Вашего эксклюзивного стенда. Одноэтажные и двухэтажные конструкции из дерева, металла и пластика, световые короба, объёмные имиждевые элементы, например тексты и логотипы, полноцветная широкоформатная печать - всё, что может пригодиться на службе Вашего экспостиля! Только, если Вам нужен эффективный стенд, построенный в срок и недорого! Подробнее...

Уникальные возможности обучения! Профессор Момот А.П., НЦАГиП им. Кулакова и медиабюро «Статус презенс» приглашают врачей на Школу «Клиническая гемостазиология и трансфузиология в практике акушера-гинеколога». Лучшие лекторы из Алтайского филиала Гематологического научного центра РАМН (Барнаул) и Центра на Опарина, 4! Обучение бесплатное, программа новая и чрезвычайно интересная! Просьба от организаторов — заранее регистрироваться! Подробнее...

Концепция 2010: в правильный год — правильный вход! Поздравляем коллег, благодарим за внимание год 2009 и очень надеемся на благосклонность 2010-го! Подробнее...

Маленькие радости Редакция журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» благодарит уважаемых докторов за внимание к нашему «пилотному» номеру (июнь 2009): тираж в 5000 экземпляров торжественно распространён (300 архивных редакционных, припасённых для аукциона Sotheby's не в счет!). Мы остановили продажу и рассылку прошлого номера, но с сегодняшнего дня он доступен для «скачивания» в PDF формате. Теперь, вероятно, наш журнал доступен всем прогрессивным акушерам-гинекологам! Подписка на текущий номер «StatusPraesens» и на 6 выпусков грядущего 2010 года открыта. Кстати, подписка — лучший новогодний подарок коллеге! Подробнее...

У нас появились последователи. Мы благодарим коллег, проводящих мероприятие в городе «высокой культуры» (колыбели, кстати, «трех революций») за высокую оценку стиля и уровня наших полиграфических продуктов. Дизайн-бюро StatusPraesens действительно руководит Алиса Володина — один из лучших рекламных арт-директоров Москвы. Мы знали, что наши дизайнерские наработки рано или поздно начнут «слизывать», но что столь оперативно и подробно не могло присниться даже во сне! «Горбушка» отдыхает! Браво, коллеги, Ваша газета великолепна. Подробнее...

Вечные ценности! В продаже «Сборник приказов службы охраны материнства и детства». 100% за 1980-2009 гг. Книга и диск, изданы специально для Делегатов и гостей II Выставки-семанара «Репродуктивный потенциал России» (Сочи, 10-12 сентября 2009 г.). Хиты от ведущих законодателей Мнздрсцрзвт. Всё, чем богаты российские акушеры-гинекологи! Актуальные документы последних 30 лет. Нужно спешить. Подробнее...

Подписная кампания Редакционная подписка на новый профессиональный журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» набирает обороты. Восторги врачей в адрес редколлегии издания, комплименты главному редактору (проф. В.Е. Радзинский) постепенно трансформируются в стабильную читательскую аудиторию. Этот журнал — только для врачей, которые хотят стать лучшими и руководителей, которые стремятся сделать свое ЛПУ ведущим в городе, районе, области, стране… Самая популярная версия подписки на журнал «Статус презенс» — 7 номеров: ноябрь 2009 и 6 выпусков 2010. Подробнее...

«Мать и дитя». Книга «Ранние сроки беременности» В.Е. Радзинского — лучший подарок, который Вы сможете купить в Москве для себя и коллег. На стенде StatusPraesens книга Вам обойдется в 600 рублей — дешевле, чем где-либо. Каждый покупатель получает еще и журнал. Книг, кстати, мало. Подробнее...

Выставка и конференция в Сочи. С успехом прошла выставка "Репродуктивный потенциал России", благодарим Делегатов, Экспонентов, руководство города Сочи, коллектив Зимнего театра и уважаемую профессуру. Отчёт о Мероприятии будет опубликован в ближайшее время Подробнее...

Конференция «Медицина молочной железы», Москва, «Холидей Инн Сокольники». Свыше 300 российских докторов не уехали на море, а встретились и обсудили кто и как будет обследовать и, в случае необходимости лечить российских женщин. Красота, кстати, спасёт мир! Подробнее...

Конференция «Ранние сроки беременности», Москва, РУДН Спасибо что посетили. Жаль, если пропустили. Свыше 1200 акушеров-гинекологов из 12 стран обсудили накопившиеся за последние годы новости. Великолепная научная программа и рафинированная выставочная экспозиция. Подробнее...

Пилотный номер журнала StatusPraesens. Главный редактор В.Е. Радзинский. Журнал, которого не было! Новое слово в медицинской журналистике. Специально под него в медицинскую библиотеку пора вешать новую полку: впервые издание для врачей сделано по всем законам журнального дела. Авторитеты российского акушерства и гинекологии в партнёрстве с суперпрофессиональной издательской командой. Когда нашу идею украдут, мы будем гордиться, что были первыми! Подробнее...

Вышла в свет книга В.Е. Радзинского «Ранние сроки беременности». В издательском доме «Статус презенс» праздник — книга «Ранние сроки беременности» издана к предстоящей одноимённой конференции (Москва, РУДН, 28-30 мая). Книга щеголяет великолепной обложкой, под которой 478 страниц новейшего контента — актуальные сведения, адресованные врачам, которые хотят быть лучшими в профессии Подробнее...

Новое слово в медицинском издательском деле: Журнал "Статус презенс"! Профессиональный журнал для практикующих врачей акушеров-гинекологов. Главный редактор профессор Радзинский В.Е. Новое слово в медицинском издательском деле. Впервые суперактуальный медицинский контент в форме глянцевого издания. Только для врачей, желающих совершенствоваться в профессии: остальным противопоказано! Врачу — как стать лучшим, главврачу и начмеду — как сделать свое ЛПУ ведущим учреждением здравоохрания в области женского здоровья и репродукции. Виктор Евсеевич Радзинский, его кафедра и команда "Медиабюро Статус презенс" (StatusPraesens)! Подробнее...

Внимание-внимание! Дорогие друзья, обращаем ваше внимание, что сроки проведения III Общероссийской конференции с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству» в Санкт-Петербурге в феврале 2017 года изменились! В настоящее время даты уточняются. Следите за новостями!.. Подробнее...

Здоровые груди здоровых женщин — залог процветания Родины! Мечты сбываются... Со стапелей издательства StatusPraesens торжественно спущен «на воду» новый флагман: Книга (именно так, с большой буквы) успешно выпущена. Спасибо всем, кто её ждал, спасибо тем, кто нас подгонял! Премьера состоялась в Сочи на «Репродуктивном потенциале», эйфория успешно преодолена… Подробнее...

Свиной — не кошерно. Обсуждение проекта протокола ведения беременных во время пандемии H1N1 ожидается жа Подробнее...